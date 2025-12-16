Водитель такси помог 92-летней пенсионерке вернуть переданные мошенникам деньги

В Нижнем Новгороде водитель такси спас деньги 92-летней пенсионерки, которая стала жертвой мошенников. По данным полиции, аферист позвонил нижегородке под видом ее племянника из Казани и сообщил, что попал в ДТП. Он попросил пенсионерку отправить курьером деньги на восстановление после аварии и заказал междугороднюю доставку.

Водитель такси получил заказ о доставке ключей. Когда приехал по адресу, вместо ключей пожилая нижегородка передала ему большую сумку с вещами. Водитель задал пенсионерке несколько вопросов, после чего у него возникли подозрения, что нижегородка находится под влиянием мошенников. Он решил проверить переданные вещи, увидел крупную сумму денег и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Полицейские устанавливают личность аферистов.

Андрей Репин