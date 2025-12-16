«Пермские медведи» вернули лидерство

Гандбольный клуб «Пермские медведи» на своей площадке 15 декабря победил ГК «Виктор» в матче чемпионата Суперлиги. Итог поединка 32:24 в пользу подопечных Валентина Бузмакова.

По ходу матча крайний пермской команды Андрей Волхонский отличился девять раз. Голкипер Александр Попов отразил 50% бросков (5 сейвов).

После этой победы «Берлога» вернула себе первое место в турнирной таблице, однако идущие следом гандболисты ЦСКА и питерского «Зенита» провели меньше матчей.