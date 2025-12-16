В Челябинске пешеход пострадал в ДТП с тремя автомобилями

На автодороге «Меридиан» в Челябинске произошла массовая авария с участием трех легковых автомобилей. Один из них после столкновения сбил пешехода, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 декабря. По предварительным данным ГАИ, 49-летний водитель Toyota Camry из-за резкого ухудшения самочувствия сначала врезался в Volkswagen Polo, после чего продолжил движение и столкнулся с Ford Focus. Далее он проехал перекресток на красный свет и сбил пешехода в районе остановки «улица Харлова». Потерпевшую с травмами доставили в медучреждение. Водители автомобилей не пострадали.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.