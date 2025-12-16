Утверждены поправки в устав Красноярска с новым порядком избрания мэра

Горсовет Красноярска принял поправки в устав города. Сессия муниципального парламента проходит 16 декабря.

Одна из поправок определяет новый порядок избрания мэра Красноярска. Теперь кандидатов на этот пост будет выдвигать только губернатор Красноярского края.

Как пояснил представлявший документ в горсовете первый вице-мэр Алексей Шувалов, корректировка необходима для приведения устава в соответствие с федеральным законом №ФЗ-33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и региональным законом «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае».

Как писал «Ъ-Сибирь», должность мэра Красноярска освободилась 16 сентября 2025 года, когда горсовет принял отставку Владислава Логинова. Ранее он был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и помещен в один из московских СИЗО. И. о. главы города губернатор Михаил Котюков назначил Романа Одинцова. «Единая Россия» предложила на пост мэра кандидатуру первого вице-губернатора — премьер-министра Красноярского края Сергея Верещагина.

Валерий Лавский