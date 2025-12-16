Восстановлено движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской в Самаре

В Самаре сегодня, 16 декабря, полностью восстановлено движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от проспекта Кирова до 15-го микрорайона, сообщили в областном минтрансе.

Трамвайные маршруты №7, 21, 22, 24, 25 вернулись к обычной схеме движения.

В воскресенье, 14 декабря, в минтрансе региона пояснили, что на участке начались аварийно-восстановительные работы, чтобы «сохранить регулярность движения» в зимний период.

Сабрина Самедова