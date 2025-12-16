У пермского химкомбината сменился владелец
ООО «Пермский завод сорбентов “УралХимСорб”» сменило собственника. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 декабря единственным учредителем ООО стал Константин Омелин. 100% долей продал производственный кооператив «Экология» из Краснокамска. Его учредители не раскрываются. Директором ПК является Наталья Омелина.
Ранее господин Омелин позиционировал себя как директор по развитию «УралХимСорба». Пермский завод сорбентов «УралХимСорб» с 2003 года является единственным производителем большинства активированных углей на древесной основе на территории России и ближайшего зарубежья. Выручка ООО в 2024 году — 83 млн руб., чистый убыток — 27 млн руб