В Давлекановском районе супруги обвиняются в хищении денег участника СВО

Давлекановский районный суд рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, которые обвиняются в краже с банковского счета (п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре этого года фигурант уголовного дела и его супруга находились в квартире его матери. Под предлогом проверки баланса банковских карт, принадлежащих его брату — участнику специальной военной операции, обвиняемый получил к ним доступ. Супруги в течение нескольких дней снимали наличные и оплачивали покупки. Всего они похитили более 230 тыс. руб.

Майя Иванова