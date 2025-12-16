Температура в Петербурге вернется к показателям начала ноября

Во вторник, 16 декабря, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +4…+6 градусов, в Ленинградской области — +1…+6 градусов. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы и соответствует началу ноября, отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Регион накроет полями наполненных влагой облаков, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 17 декабря, ожидаются небольшие дожди, ночью — +3…+5 градусов, днем — +3…+5 градусов.

Артемий Чулков