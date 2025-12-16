Башкирия заняла первое место в рейтинге защищенности прав потребителей

Башкирия в третий раз подряд возглавила рейтинг защищенности прав потребителей, набрав 1258 баллов. Результаты опубликованы Объединением потребителей России.

Как сообщил в Telegram-канале премьер-министр республики Андрей Назаров, в регионе реализуется около 880 муниципальных программ, направленных на поддержку потребителей.

За девять месяцев этого года более 17 тыс. жителей республики воспользовались бесплатной юридической консультацией. Специалисты подготовили свыше 200 претензий и исковых заявлений. Благодаря этому удалось предотвратить ущерб потребителей на сумму около 6 млн руб., отметил господин Назаров.

Олег Вахитов