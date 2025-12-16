Бывший владелец «Гачи» занялся торговлей удобрениями

Пермский бизнесмен Ифраим Биняминов стал совладельцем столичного ООО «Торговый дом “Лив Соил Инд”». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 декабря предпринимателю принадлежит 5% этого общества. ООО «Торговый дом “Лив Соил Инд”» зарегистрировано в Москве в этом году с уставным капиталом 100 тыс. руб., основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами.

Сама компания контролируется группой физлиц из Пермского края, Томской области, Москвы и Кировской области.

Согласно открытым данным, «Лив Соил» — комплексное жидкое органоминеральное удобрение на основе озерного сапропеля.

Ифраим Биняминов является владельцем и гендиректором пермских ООО «Магнолия» и ООО «СЗ “Магнолия”». Он был также одним из владельцев земельных участков под торговым комплексом «Гача» (шоссе Космонавтов, 17). Рынок затем был закрыт, а земля продана девелоперу «Талан».