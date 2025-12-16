Количество посетителей в пермских ТЦ в Black Friday оказалось ниже, чем в прошлом году

Трафик торговых центров в ноябре оказался ниже, чем год назад. Как сообщает компания Focus Technologies, рынок офлайн-ритейла входит в фазу «размывания» эффекта Black Friday («черная пятница»). Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) ТЦ крупных городов Прикамья к 47-й неделе 2025 года снизился на 2%. В то же время Mall Index в ноябре вырос на 4% относительно октября. Непосредственно на 48-й неделе не было зафиксировано прироста аудитории. При этом наблюдается отставание и от значений аналогичной недели прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отмечает руководитель направления исследований и консалтинга этой компании Михаил Васильев, начиная с 2019 года наблюдается постепенное снижение интереса офлайн-аудитории к глобальным маркетинговым акциям, в частности неделя «черной пятницы» постепенно утрачивала свое значение части концентрации аудитории в торговых центрах. «Также стоит учитывать существенно возросшую осведомленность потребителей. Сегодня аудитория лучше понимает механику ценообразования и реальность скидок. Наличие сервисов для мониторинга и сравнения цен делает покупателей более рациональными и менее восприимчивыми к традиционным маркетинговым приемам»,— поясняет господин Васильев.

Эксперт отмечает, что отставание от прошлогодних значений — это в значительной степени продолжение более долгосрочных трендов.