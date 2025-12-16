Вооруженные силы Тайваня смогут быстро отреагировать на «любое внезапное нападение» Китая, поскольку все подразделения способны действовать в децентрализованном режиме управления, не ожидая приказов сверху. Об этом говорится в докладе министерства обороны для островного парламента, сообщает Reuters.

Администрация Тайваня неоднократно высказывала опасения, что Китай может попытаться внезапно перевести свои регулярные учения в режим активных боевых действий. По информации агентства, китайские военные «действуют вокруг Тайваня почти ежедневно».

По оценкам Тайбэя, учения являются частью «кампании преследования и давления в "серой зоне"», которая не приводит к реальным боевым действиям, но направлена на изматывание вооруженных сил островитян. Как отмечается, они вынуждены постоянно переходить в режим боевой готовности. Министр обороны острова Веллингтон Ку в среду будет отвечать на вопросы законодателей по докладу.

15 декабря Минобороны КНР заявило, что глава тайваньской администрации Лай Цзиндэ «раздувает угрозу со стороны Китая» и «раздувает военные опасения». В тексте заявления выражается надежда на то, что «широкие массы тайваньских соотечественников четко осознают крайнюю опасность и пагубность лихорадочной подготовки властей Тайваня к «войне за независимость».

