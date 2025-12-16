В США задержаны четверо граждан по подозрению в подготовке новогодних терактов

Власти США заявили о том, что предотвратили подготовку к подрывам «нескольких объектов в Южной Калифорнии», которые должны были произойти в канун празднования Нового года. В связи с этим помещены под арест три женщины и один мужчина, все они жители Лос-Анджелеса. Возраст подозреваемых от 30 лет до 41 года, уточняет AP News.

По официальной информации они были задержаны после того, как собрали действующее взрывное устройство. Представители силовых структур наблюдали за этим процессом, он проходил в безлюдном районе пустыни Мохаве.

Мотив подозреваемых в подготовке к терактам не называется. Известно, что арестованные являются членами ответвления группировки, «Фронт освобождения острова Черепахи». Ее сторонники призывают к «деколонизации и восстанию рабочего класса и борьбе против капитализма».

Влад Никифоров