Обновленный поезд «Красная стрела» с современными вагонами прибыл в Петербург

В Петербург с Тверского вагоностроительного завода (входит в ТМХ) доставили обновленный поезд «Красная стрела» с вагонами габарита Т. О прибытии состава в город на Неве сообщили в пресс-службе ОАО РЖД.

Фото: Пресс-служба ОАО РЖД

Уточняется, что вести поезд будет новый электровоз ЭП2К. Его выпустили и специально окрасили на Коломенском заводе (входит в «ТМХ — Энергетические решения») в ту же ливрею, что и вагоны.

В ближайшее время новая «Красная стрела» повезет первых пассажиров по маршруту Санкт-Петербург — Москва. В настоящий момент состав и локомотив завершают последние приготовления, отметили в РЖД.

