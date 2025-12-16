Особняк балерины Феи Балабиной в Ростове-на-Дону продают за 20 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу старинный особняк балерины Феи Балабиной. Здание, которое является объектом культурного наследия, продают за 20 млн руб. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.

Трехэтажный особняк находится на улице Шаумяна. Его площадь составляет 393,9 кв.м. К нему подведены все центральные коммуникации. Однако, состояние здания оценивается как требующее ремонта.

Мария Хоперская