Особняк балерины Феи Балабиной в Ростове-на-Дону продают за 20 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу старинный особняк балерины Феи Балабиной. Здание, которое является объектом культурного наследия, продают за 20 млн руб. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.
Фото: Яндекс.Карты
Трехэтажный особняк находится на улице Шаумяна. Его площадь составляет 393,9 кв.м. К нему подведены все центральные коммуникации. Однако, состояние здания оценивается как требующее ремонта.