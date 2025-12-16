Бывший вице-премьер стал и. о. главы Краснокамского округа

Временно исполняющим обязанности главы Краснокамского муниципального округа назначен Александр Борисов. По данным «Ъ-Прикамье», соответствующий указ глава региона Дмитрий Махонин подписал 15 декабря. Срок полномочий господина Борисова — до дня избрания главы муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Борисов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Борисов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Борисов до назначения на эту должность был заместителем председателя правительства Пермского края. В кабинете министров он работал с 2019 года, в должности зампреда курировал вопросы территориального развития, безопасности, а также деятельности агентства мировых судей.

Полномочия предыдущего главы Краснокамска Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия. Сам господин Быкариз с судебным актом не согласен.