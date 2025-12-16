Число выданных автокредитов в Челябинской области снизилось на четверть

В ноябре 2025 года жителям Челябинской области выдали 2,6 тыс. автокредитов. Это на 25,3% меньше, чем в октябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 93,9 тыс. займов на машину. За месяц показатель упал на 25,1%. Самое серьезное сокращение выдачи автокредитов зафиксировано в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (-33,2%), Пермском крае (-32,4%), Удмуртской (-32,2%) и Чувашской (-31,5%) республиках, а также в Ленинградской области (-30,9%). При этом наибольшее число займов на машину одобрили в Москве (6,66 тыс. ед.), Московской области (6,3 тыс.), Республике Татарстан (5,3 тыс.), Краснодарском крае (4,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (4,5 тыс.).

Виталина Ярховска