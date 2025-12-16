Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Пермском крае выросло за неделю на 15%

За прошлую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ в Прикамье выросло на 15,8%, зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания. При этом эпидемический порог в регионе пока не превышен. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

В связи с заболеваемостью ОРВИ временно приостановлен образовательный процесс в 72 группах 42 детских садов, а также в 148 классах в 59 школах.