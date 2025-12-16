В Челябинской области продлили ограничение движения автобусов и фур на М-5

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» продлили ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Из-за непрекращающегося сильного снегопада закрыт проезд от Чебаркуля до Иглинского района в Республике Башкортостан. Изначально ограничение устанавливали с 16:00 15 декабря до полуночи, но потом продлили до 8:00 16 декабря. Теперь запрет действует до 12:00. Решение могут изменить, если снегопад закончится.

Виталина Ярховска