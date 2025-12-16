Омича заочно осудят за финансирование ВСУ

Омский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

По версии следствия, осенью 2022 года фигурант дела, выступая против проведения СВО, перевел через свою банковскую карту $500 на нужды армии Украины. В том же году омич покинул территорию России и был объявлен в федеральный и международный розыски.

Уголовное дело будет рассматриваться заочно. Судебное заседание назначено на 19 декабря.

Александра Стрелкова