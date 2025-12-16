Задержаны три жителя Кузбасса, доставившие из Москвы 17 кг наркотиков

Кузбасские полицейские задержали трех жителей областного центра, занимавшихся доставкой наркотиков из Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По информации ведомства, первым оперативники задержали 41-летнего кемеровчанина, который являлся организатором криминального бизнеса. В бензобаке его Skoda Rapid они обнаружили тайник, а в нем — 20 свертков с наркотиками в вакуумной упаковке. Согласно результатам исследования, внутри находилось около 10 кг гашиша и 5 кг амфетамина. В дальнейшем стражи порядка установили двух сообщников наркодилера и задержали их. В жилищах и автомобилях злоумышленников полицейские изъяли еще около 2 кг мефедрона.

Расследование установило, что обвиняемые привезли наркотики из Москвы в своих машинах, оборудовав в бензобаках тайники. Гашиш, амфетамин и мефедрон они планировали сбывать через схроны-закладки в Кемеровской и Новосибирской областях.

Илья Николаев