Сбербанк подал иск о взыскании 62,5 млн рублей долга по кредиту к «Сибюником»

Сбербанк требует взыскать солидарно с новосибирских ООО «Сибюником», «Сибстар», «Док авто» и «НСК» 62,5 млн руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, требования обусловлены неисполнением обязательств по кредитному договору. В качестве третьих лиц фигурируют Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Иск принят к производству, дата его рассмотрения назначена на 28 января.

По данным Rusprofile, учредителями всех четырех организаций является предприниматель из Новосибирска Юрий Фатуев. Компании специализируются на оптовой торговле машинами и оборудованием, а также техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. Совокупная выручка организаций по итогам 2024 года составила 176 млн руб., прибыль — 4,7 млн руб.

Лолита Белова