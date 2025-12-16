В Забайкалье по статье о теракте будут судить подростков, поджегших лес

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело в отношении двух подростков о теракте (п. «а» ч. 2 статьи 205 УК) и вовлечение в совершение теракта (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Их обвиняют в поджоге леса по заданию куратора с Украины, в результате чего начался крупный пожар.

По данным следствия, в июне 2025 года 16-летний житель Читинского района связался с неизвестным куратором, который за вознаграждение предложил поджигать инфраструктуру. Получив инструкции, обвиняемый, вместе со своим знакомым ровесником, с помощью бензина поджег лес у поселка Атамановка под Читой. Свои действия они снимали на видео и отправили запись куратору. Деньги они не получили.

Возгорание перешло в лесной пожар площадью около 7 тыс. га, который тушили более недели. Ущерб оценили более чем в 322 млн руб. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.