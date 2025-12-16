Жителя Приангарья отправили на лечение за публичные призывы к терроризму

Усть-Илимский городской суд (Иркутская область) вынес приговор в отношении местного жителя по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимый был освобожден от уголовной ответственности и направлен на стационарное лечение, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, фигурант дела на своей в странице в соцсетях размещал призывы к вступлению в ряды организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в России).

Свою причастность к преступлению житель Приангарья отрицал, указывая на использование фотоматериала в личных интересах.

Александра Стрелкова