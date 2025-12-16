Лукашенко не против переезда Мадуро в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы президент Венесуэлы Николас Мадуро «пожелал приехать, то двери для него всегда открыты». Он сказал это в интервью Newsmax в ответ на вопрос о том, готова ли республика Беларусь принять Мадуро в случае его отставки, передает «БелТА».

Впрочем, господин Лукашенко подчеркнул, что о возможном переезде «никогда не было речи», а Николас Мадуро не тот человек, «который все бросит и уйдет». Это «крепкий человек, чавист, героический мужик, порядочный и вменяемый», заявил президент Белоруссии. Тему переезда президента Венесуэлы он назвал «досужими разговорами»

С господином Мадуро можно «разговаривать и договариваться», считает Александр Лукашенко. Он также заявил, что в случае, если США начнет войну с Венесуэлой, то люди сплотятся вокруг него. Кроме того, президент Белоруссии призвал США и Венесуэлу найти компромисс.

Влад Никифоров