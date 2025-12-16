Премьер Австралии: теракт на пляже Бонди вдохновлен идеологией запрещенного ИГИЛ

Открывшие стрельбу на пляже Бонди отец и сын, вероятно, руководствовались идеологией ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), заявил во вторник премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в интервью национальной телекомпании ABC.

Саджид Акрам (убит в перестрелке с полицией) и его сын Навид (находится в коме после ранения) открыли огонь по толпе евреев, собравшихся на знаменитом пляже во время празднования Хануки в воскресенье вечером, убив 15 человек и ранив еще десятки. Власти Австралии сразу заявили, что нападение было совершено с целью посеять панику среди евреев страны, но первое суждение о причинах и мотивах убийц последовало только сейчас.

«С появлением ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) более десяти лет назад мир столкнулся с экстремизмом и этой ненавистнической идеологией», — сказал Энтони Альбанезе. С его слов, Навид Акрам, безработный каменщик, попал в поле зрения австралийской разведки еще в 2019 году. Но тогда его не сочли непосредственной угрозой.

Агентство AFP отмечает, что власти страны сталкиваются с множеством вопросов о том, что можно было предпринять для предотвращения трагедии. Полиция все еще выясняет, где находилась пара в преддверии стрельбы. Также пытаются выяснить, встречались ли они с исламскими экстремистами во время поездки на Филиппины в ноябре этого года.

Эрнест Филипповский