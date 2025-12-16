В Приморье больше 18 тыс. человек остались без света после аварии на ЛЭП

В двух районах Приморья восстановили электроснабжение после крупной аварии, сообщили в региональном Минэнерго. Происшествие коснулось 18 тыс. потребителей в Надеждинском районе. Сколько человек пострадали в Хасанском, в министерстве не уточнили. Свет был отключен около пяти часов.

В обслуживающей электросети компании АО «ДРСК» сообщили, что авария произошла во время ремонта, который без согласования проводила сторонняя организация. Водитель крана, работавший на линии 110 кВ Западная – Давыдовка, повредил провода, а после скрылся.

Прокуратура Приморья следила за восстановлением энергии. В ведомстве пообещали изучить причины аварии, а также оценить соблюдение требований законодательства при обслуживании электрических сетей.