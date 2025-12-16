Первый министр спорта и туризма ДНР погиб в боях под Красноармейском

Футболист и бывший министр спорта и туризма Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Мишин погиб во время боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). О его гибели сообщил Евгений Ширшов, временно исполняющий обязанности министра спорта и туризма республики.

«С началом специальной военной операции Михаил Мишин, не задумываясь, встал на защиту Отечества. С оружием в руках он прошел через многие испытания, проявляя мужество и стойкость на передовой»,— написал господин Ширшов в своем Telegram-канале.

Михаилу Мишину было 57 лет. Он начал футбольную карьеру в 90-е годы — сначала играл за макеевский клуб «Бажановец» (позже был переименован в «Шахтер»), после выступал за другие любительские команды. Окончив спортивную карьеру, стал чиновником и занял должность заместителя председателя Комитета по физической культуре и спорту Макеевского горсовета.

В 2014 году он стал министром спорта и туризма ДНР, позже был объявлен в розыск на Украине. Через три года бывший глава республики Александр Захарченко освободил господина Мишина от занимаемой должности. О причинах увольнения не сообщалось. Господин Ширшов написал, что вклад господина Мишина в развитие ДНР стал фундаментом спортивного движения республики.