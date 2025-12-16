Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии из-за сильного ветра

В бразильском городе Гуайба в штате Риу-Гранди-ду-Сул обрушилась 35-метровая копия Статуи Свободы, установленная перед магазином торговой сети Havan. Это произошло 15 декабря во время сильного шторма.

Как сообщает издание G1 со ссылкой на мэра города Марсело Маранаты, обрушилась верхняя часть конструкции высотой 24 м, жертв и пострадавших нет. Территория была оперативно оцеплена. Компания-владелец сообщила, что в ближайшие часы строительная бригада приступит к демонтажу поврежденной конструкции.

Причиной происшествия стали экстремальные погодные условия. В регионе было объявлено предупреждение из-за ветра, порывы которого превышали 90 км/ч.