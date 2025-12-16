В Мексике разбился бизнес-джет с 10 людьми на борту

В Мексике рядом с аэропортом Толука в Мехико потерпел крушение частный самолет, сообщает газета Milenio. На борту воздушного судна находились десять человек: два члена экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, семь человек погибли.

Самолет, предположительно бизнес-джет Cessna Citation III, выполнял рейс из Акапулько в Толуку, уточняет издание. Катастрофа произошла примерно в 5,7 км от взлетно-посадочной полосы. По данным экстренных служб, воздушное судно упало на территорию автомастерской, произошел взрыв и начался пожар.

К месту происшествия оперативно выехали пожарные расчеты из близлежащих муниципалитетов, сотрудники гражданской обороны, полиции и Мексиканского Красного Креста. Для расследования причин аварии создана рабочая группа с участием федерального агентства гражданской авиации (AFAC) и властей штата Мехико.