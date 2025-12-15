На ТЭЦ-2 в Ростове ликвидировали аварию, лишившую тепла 1400 домов

В Ростове-на-Дону ликвидировали аварию на ТЭЦ-2, которая утром 15 декабря оставила без тепла и горячей воды свыше 1,4 тыс. жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем тelegram-канале.

По информации главы донской столицы, специалисты завершили установку новой трубы и приступили к заполнению системы внутри теплоэлектроцентрали. Далее начнется наполнение системы с поэтапным увеличением температуры теплоносителя на пять градусов.

«Как доложил мой заместитель по вопросам ЖКХ Станислав Марченко, составлены списки домов, будет проводиться подомовой обход. Привлечены дополнительные сантехники, которые будут проводить пусконаладочные работы, устранять завоздушенность в случае необходимости»,— отметил господин Скрябин.

Для восстановления теплоснабжения власти организовали проверку каждого дома и привлекли дополнительных специалистов для настройки оборудования.

Валентина Любашенко