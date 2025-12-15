В Ярославле на Ленинградском проспекте погиб пешеход

В Ярославле Госавтоинспекция проводит расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 15 декабря в 17:25 на Ленинградском проспекте в районе дома №60. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan 1973 года рождения совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, несмотря на наличие регулируемого перехода в непосредственной близости.

В результате столкновения пешеход скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все детали инцидента.

Антон Голицын