В Москве объявили лауреатов национальной премии «Вызов»

15 декабря в «Кибердоме» в Москве были объявлены имена лауреатов Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в 2025 году. Премия вручается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему. Учредители — фонд развития научно-культурных связей «Вызов» и Газпромбанк.

Лауреатом в номинации «Перспектива» стала заведующая лабораторией химии промышленно полезных продуктов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Вера Виль за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. В номинации «Инженерное решение» лауреатом признан заместитель генерального директора Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Михаил Скупов. Солауреат: главный эксперт Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Алексей Глушенков. Они получили награду за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива. Лауреат в номинации «Прорыв» — главный научный сотрудник лаборатории химии метаболических путей Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН Илья Ямпольский. Он отмечен премией за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений. В номинации «Ученый года» лауреатом стал академик РАН, заведующий кафедрой радиохимии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков. Он получил премию за фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий. Лауреат международной номинации Discovery («Открытие») — профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин удостоен премии за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем.

Заместитель председателя правительства России, председатель попечительского совета фонда «Вызов» Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что интерес к премии «Вызов» со стороны ученых и инженеров со всего мира растет: «Премия “Вызов” отмечает талантливых исследователей и их проекты, которые меняют научный ландшафт. С каждым годом она становится все более популярной — за три года число заявок выросло втрое. В этом сезоне их уже более 630, а количество стран-участниц в 2025 году увеличилось до 40. Уверен, что эта престижная награда станет мотивацией для новых открытий и научных прорывов, а мы продолжим привлекать для работы в России ученых мирового уровня, развивать научную кооперацию и делать все, чтобы наша наука оставалась открытой, востребованной и интересной».

Генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк отметила высокий уровень заявок на премию в 2025 году: «За три сезона нам удалось сформировать внушительную базу уникальных экспертов и научных исследований из разных областей науки, которая, я уверена, будет интересна и бизнесу, и государству».

Заместитель председателя правления Газпромбанка, член совета фонда «Вызов» Дмитрий Зауэрс акцентировал внимание на важности поддержки новых технологий и изобретений: «Мы привыкли относиться к технологиям как к продукту, который кто-то создает, а мы используем. Премия “Вызов” меняет эту парадигму и выводит на первый план именно ученых — создателей инноваций. Их изобретения подобны элементарным частицам, из которых затем формируются новые индустрии».

Церемония награждения пройдет 19 декабря в ЦВЗ «Манеж».

