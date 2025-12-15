В Таганроге устраняют последствия ноябрьских атак по 60 адресам

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации по 60 адресам после воздушных атак в ночь на 25, 26 и 29 ноября. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой

По информации госпожи Камбуловой, в зону ЧС вошли 31 многоквартирный дом с 1,3 тыс. квартирами, 13 частных домовладений, 3 социальных объекта и 13 экономических и промышленных предприятий.

Работает комиссия по определению ущерба и предоставлению материальной поддержки жителям. К вечеру заменили 418 из 665 поврежденных окон в пострадавших квартирах. Монтаж полностью завершен по 12 адресам на улицах Инструментальная, Свободы, Пархоменко, Сызранова, Чучева и в СНТ «Труд».

«Наша первоочередная задача закрыть тепловой контур», — пояснила Камбулова. Со всеми владельцами жилья согласованы сроки установки окон. Власти также окажут помощь в восстановлении балконов и лоджий. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.

Как отметила глава Таганрога, жители подали 774 заявления на получение помощи: 752 — на единовременную выплату, 20 — на финансовую поддержку при полной утрате имущества, 2 — на пособие в связи с гибелью людей. Большинство заявлений направлены в областные ведомства для рассмотрения. Выплаты начнутся в ближайшее время.

Валентина Любашенко