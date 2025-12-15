«Мостотрест» предупредил о запланированных разводках мостов на текущей неделе

СПб ГБУ «Мостотрест» проинформировало автомобилистов о запланированных разводках мостов через Неву в межнавигационный период на этой неделе. Они осуществляются в технологических целях, уточнили в ведомстве.

В частности, в ночь с 15 на 16 декабря в центре Петербурга разведут мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10) и Литейный мост (с 01:40 до 04:45).

С 16 на 17 декабря откроют свои пролеты Литейный (с 01:40 до 04:45) и Дворцовый (с 01:10 до 04:55) мосты.

В ночь с 17 на 18 декабря технологическая разводка коснется Большеохтинского моста (с 02:00 до 05:00), с 18 на 19 декабря — Большеохтинского (с 02:00 до 05:00), Литейного (с 01:40 до 04:45) и Дворцового (с 01:10 до 04:55).

И, наконец, с 19 на 20 декабря для водителей окажутся временно недоступны Литейный (с 01:40 до 04:45) и Благовещенский (с 01:25 до 05:00) мосты.

При этом в «Мостотресте» напомнили, что разводка и наводка переправ может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.

Андрей Цедрик