Продукты впишут в формулу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минсельхоз и Минпромторг начали работу над поправками к закону о торговле, призванными стабилизировать цены на продукты питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Текущий сценарий предполагает, что уже с 1 марта 2026 года 80–90% продаж сетей в отдельных категориях будут приходиться на товары, приобретенные в рамках долгосрочных контрактов. В них закрепят фиксированные или формульные цены, пересматривать которые можно будет не чаще раза в год. Механизм по замыслу должен помочь розничным ценам уйти от резких колебаний, в том числе сезонных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сейчас резкий рост цен на тот или иной продукт питания нередко становится проблемой. За последние два года скачками отметились сливочное масло, яйца, картофель и овощи. Попасть под новое регулирование могут не только традиционные сети, но и маркетплейсы. Бизнес называет предложение властей уходом от принципов рыночного ценообразования.