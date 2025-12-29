Продукты впишут в формулу
Ритейлеров и поставщиков обяжут заключать долгосрочные контакты
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Минсельхоз и Минпромторг начали работу над поправками к закону о торговле, призванными стабилизировать цены на продукты питания.
Текущий сценарий предполагает, что уже с 1 марта 2026 года 80–90% продаж сетей в отдельных категориях будут приходиться на товары, приобретенные в рамках долгосрочных контрактов. В них закрепят фиксированные или формульные цены, пересматривать которые можно будет не чаще раза в год. Механизм по замыслу должен помочь розничным ценам уйти от резких колебаний, в том числе сезонных.
Сейчас резкий рост цен на тот или иной продукт питания нередко становится проблемой. За последние два года скачками отметились сливочное масло, яйца, картофель и овощи. Попасть под новое регулирование могут не только традиционные сети, но и маркетплейсы. Бизнес называет предложение властей уходом от принципов рыночного ценообразования.