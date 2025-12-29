Туризм расширяет границы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем продаж организованных туров по России в 2025 году сократился на 10,6%, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Несколько лет до этого рынок показывал устойчивый рост. Например, за 2024 год организованный турпоток внутри страны вырос на 8%.

Негативный тренд наметился еще в начале 2025 года и сохранялся до его конца. Основной причиной спада в АТОР считают снижение интереса к главному российскому пляжному направлению — Краснодарскому краю. Например, в Анапе в 2024 году отдохнули 5,5 млн туристов, а в 2025 году — около 2 млн. Часть путешественников переориентировалась на отдых в Крыму. Но многие сделали выбор и в пользу ставших более доступными за счет укрепления рубля выездных направлений.

80–100 тысяч рублей составляет средняя стоимость тура по России без учета транспорта, по данным АТОР

Компенсировать потери внутреннего турпотока за счет роста прибытий иностранных путешественников бизнесу пока не удалось. В АТОР ожидают, что за 2025 год Россию посетят 1,6–1,65 млн зарубежных гостей. Это лишь на 2–5% больше, чем год назад. Иностранцы опасаются ездить в Россию из-за сложностей с проведением платежей и ограничений на работу аэропортов.