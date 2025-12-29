Гроза в облаках

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Risberg / AP Фото: Eric Risberg / AP

С начала июня трафик Cloudflare в России снизился примерно на 30%. Ранее Роскомнадзор призывал бизнес отказаться от его использования, однако не подтверждал снижения объемов трафика, допуская проблемы у «отдельных зарубежных хостинг-провайдеров».

Cloudflare — компания, которая предоставляет услуги по защите и ускорению работы веб-ресурсов, управлению доменными именами (DNS) и оптимизации сетевого трафика. Около 20% всех сайтов в мире защищается Cloudflare, по собственным данным компании.

32,8 процента из топ-10 тыс. мировых сайтов используют Cloudflare, по данным Increv

18 ноября масштабный сбой в работе Cloudflare нарушил работу многих интернет-ресурсов. Около трех часов с перебоями работали соцсеть X, Spotify, ChatGPT и другие сервисы. В России сбой был менее масштабным, но малый бизнес, зависящий от зарубежного трафика и бесплатного тарифа Cloudflare, ощутил убытки из-за простоев.