Поздравление от главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Лошадь — символ наступающего года — животное красивое, умное, выносливое и трудолюбивое. Желаю, чтобы в новом году наша страна с умом и красиво вышла победителем из всех испытаний. Без выносливости и трудолюбия здесь никак, потому что год не обещает спокойной прогулки: будет стремительный галоп и много работы. Если верить восточному календарю, лошадь нас ждет красная и огненная, пожелаю также, чтобы она была с крыльями, как Пегас.

Символично, что именно в 2026 году должны выйти на финишную черту «рабочие лошадки» нашей гражданской авиации — МС-21 и новые «Суперджеты».

Это будет лучший подарок для всех нас и нашей страны! Пусть наступающий год будет послушным и стремительным, как хорошая лошадь, окрыляет надеждами и дарит чувство полета, так важное для больших свершений!