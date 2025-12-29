Колесо фортуны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Трудно поверить, но электросамокатчики перестали были главным раздражителем горожан: в 2025 году их уверенно обогнали курьеры на электровелосипедах. Подобная доставка есть во многих крупных городах — и везде власти заверяют, что контролируют движение доставщиков. Насколько эффективны эти меры, сказать сложно. Ведь житель каждого крупного города ежедневно видит, как курьеры в любую погоду гоняют по тротуарам и дорогам на высоких скоростях. И пешеходы, и водители чувствуют себя в таких условиях крайне некомфортно.

К концу года дискомфорт достиг критического уровня: проблему упомянули на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Владимир Путин, выслушав правозащитников, неожиданно заявил, что сам регулярно видит доставщиков из окна своей машины и разделяет озабоченность россиян. И добавил, что местные и региональные власти должны разобраться с этой проблемой вместе с МВД.

Конкретные поручения президента еще не опубликованы, но можно предположить, что власти подготовят «дорожную карту», наметят план мероприятий по повышению безопасности движения доставщиков и распишут их со списками ответственных.

Все это мы уже проходили с электросамокатами. В 2023 году у них появилась своя «дорожная карта», но непонятно, что она дает на практике. Например, предусмотрена разработка федеральных правил для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Но Минтранс и МВД второй год не могут договориться, что войдет в эти правила. В результате ряд городов махнули рукой и стали вводить собственные запреты на передвижение СИМ. Минтранс их уже пожурил: мол, лучше не запрещать новый вид транспорта, а развивать — помогать операторам с парковкой и инфраструктурой. Но пока только Москва с энтузиазмом вкладывается в электросамокатную инфраструктуру — остальные делают это крайне неохотно.

На загородных трассах тоже все чаще встречаются новые соседи — питбайки. Это маленькие легкие трюковые мотоциклы с компактными и мощными моторами. Продаются они без документов как спортинвентарь и стоят очень дешево. Номеров на них не надо. Катаются на питбайках в основном дети, они же становятся жертвами аварий, часто смертельных. Появились такие мотоциклы еще несколько лет назад, но именно в 2025 году ГИБДД стала бить тревогу из-за роста числа смертельных ДТП.

Регионы уже пишут письма в правительство РФ: примите наконец меры. Эксперты проблему подтверждают. Но пока все, как обычно, ограничивается декларациями о планах разработать какие-то поправки и ввести повышенные наказания, в том числе для родителей, которые покупают питбайки детям. Что ж, будем ждать очередную «дорожную карту».