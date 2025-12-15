Аварийный ремонт 15-километрового водовода в Шахтах начался досрочно

В Шахтах досрочно начался аварийный ремонт 15-километрового участка магистрального водовода, из-за которого семь поселков временно остались без централизованного водоснабжения. Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации министра, изначально работы планировались на период с 15 по 18 декабря, однако из-за аварийной ситуации специалисты ГУП РО «УРСВ» начали их 14 декабря. Временное отключение водоснабжения затронуло поселки Аютинский, Фрунзе, Таловый, Поповка, а также частично Нежданную, Красина и прилегающие улицы.

«На данный момент полностью завершены работы на трех из пяти ключевых участков. Параллельно по ул. Дачной от спутникового водовода завершены все восемь запланированных переподключений»,— говорится в сообщении.

Для обеспечения жителей питьевой водой организован подвоз четырьмя автоцистернами. Координацией занимается диспетчерская Шахтинского филиала ГУП РО «УРСВ». Маршруты и график движения формируются индивидуально с учетом поступающих заявок.

Валентина Любашенко