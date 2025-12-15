Расписание нескольких маршрутов общественного транспорта изменили в Петербурге

Подведомственное комитету по транспорту Петербурга СПб ГКУ «Организатор перевозок» проинформировало граждан об оптимизации расписания городского общественного транспорта. Речь идет о нескольких наземных маршрутах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, с 15 декабря по рабочим дням вводится изменение расписания движения троллейбуса № 3 «ул. Тухачевского — «Балтийский вокзал». Интервал на этом маршруте сократился с 9 – 12 до 9 – 10 минут в утренние часы (с 08:10 до 09:20), сообщили в ведомстве.

Также по просьбам пассажиров с 12 декабря по рабочим дням был усилен трамвайный маршрут № 23 («Боткинская ул. — Проспект Солидарности, д. 19»). Теперь на линии работают 24 трамвая — это 219 рейсов, а интервал сократился с 8 – 9 до 6 – 8 минут в часы пик.

Кроме того, с 15 декабря оптимизировано ежедневное расписание автобусного маршрута № 97 «Завод Железобетонных изделий № 1 — ул. Коллонтай», что позволило сократить интервал движения в часы пик с 12 – 15 до 11 – 13 минут, отмечается в сообщении ГКУ.

Андрей Цедрик