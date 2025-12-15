Бери портфель — иди домой

Глава Пермского края Дмитрий Махонин определился с командой своего второго губернаторского срока. Обновленный состав правительства покинут «старожилы» — министр образования Раиса Кассина и вице-премьер Александр Борисов. Также будет упразднено региональное министерство территориального развития. Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов станет вице-премьером, курирующим безопасность и информационное развитие. Руководить правительством по-прежнему будет лично губернатор. Эксперты отмечают, что новый состав правительства оказался предсказуемым, что говорит о стабильности управленческой команды региона.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил новый состав правительства Пермского края. Как сообщается на сайте главы региона, свои должности сохранили первый зампред краевого кабинета министров Ольга Антипина, а также вице-премьеры Алексей Чибисов (промышленность), Андрей Алякринский (инфраструктура и транспорт), Сергей Никифоров (социальная защита и здравоохранение) и Дмитрий Самойлов (культура, образование и спорт). Кроме того, под ответственность господина Самойлова передано министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.

Вице-премьер Александр Борисов, работавший в структурах краевой власти с 2019 года и курировавший вопросы общественной безо­пасности и экологии, покидает правительство. Как сообщили несколько осведомленных собеседников «Ъ-Прикамье», сейчас господин Борисов рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность главы Краснокамского городского округа. У чиновника есть опыт муниципальной службы: с 2011 по 2016 год он возглавлял Губахинский муниципальный район и одноименный муниципальный округ. Свой пост покидает также вице-премьер по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников. Он ждет назначения на должность замглавы администрации губернатора Пермского края.

Функционал господина Борисова и господина Черникова будет перераспределен. Так, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович в должности вице-премьера займется еще и координацией деятельности министерства по туризму. Вопросы безопасности перейдут новому вице-премьеру — бывшему замглавы администрации губернатора и экс-начальнику ГУ МВД по Пермскому краю Александру Щеглову. Кроме министерства территориальной безопасности господин Щеглов будет курировать работу министерства связи и информационного развития. Повышение до вице-премьера получила также глава министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова. Кроме своего министерства она будет курировать работу госинспекции по охране памятников.

Наиболее заметное кадровое решение, касающееся руководителей министерств — уход с должности министра образования Раисы Кассиной. По данным «Ъ-Прикамье», она покинула должность по собственному желанию. Госпожа Кассина возглавляла ведомство с 2012 года и руководила его работой при трех губернаторах Прикамья — Викторе Басаргине, Максиме Решетникове и Дмитрии Махонине. Сейчас Раиса Кассина продолжит работать на госслужбе в должности советника главы региона, а исполнять обязанности краевого министра образования будет ее заместитель Наталья Зверева.

Покидает должность и министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алексей Зарубин. Отметим, в этом году краевая прокуратура установила, что министр на неподтвержденные доходы приобрел загородный дом в Пермском муниципальном округе и квартиру в Сочи. Недвижимость стоимостью около 23 млн руб. была оформлена на третье лицо. По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском об обращении этого имущества в доход РФ. Ленинский районный суд эти требования удовлетворил. Исполняющей обязанности главы минзакупок назначена Марина Пашиева, ранее занимавшая долж­ность статс-секретаря — заместителя министра.

Министр территориального развития Светлана Усачева покидает должность в связи с ликвидацией ведомства. По информации «Ъ-Прикамье», госпожа Усачева может занять должность в структуре, близкой к регио­нальным властям. Как говорит источник, близкий к правительству, министерство территориального развития потеряло свою актуальность. «Минтер создавался под обкатку разных пилотных проектов (тех же территорий опережающего экономического развития) и управление большим количеством муниципалитетов, а в дальнейшем занимался реформой местного само­управления. Сейчас все это уже сделано, а минтер занимается задачами других ведомств: благоустройство — функционал минЖКХ, переселение из труднодоступных населенных пунктов — задачи минстроя. Все это можно „раздать“ профильным министерствам»,— пояснил собеседник. Он добавил, что в администрации губернатора существует несколько департаментов, взаимодействующих с муниципалитетами, и «дублировать этот функционал нет смысла». В пресс-службе правительства на вопрос о причинах ликвидации ведомства на момент написания текста не ответили.

Остальные руководители министерств продолжат свою работу, в том числе исполняющий обязанности министра территориальной безопасности, бывший сотрудник следственных органов МВД Альберт Марданов. Обновленный состав кабмина начнет действовать с 16 декабря. Руководить правительством будет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отдельной ставки председателя в структуре кабмина не пре­дусмотрено.

Политолог, директор АНО «Центр стратегических коммуникаций» Сергей Ильин считает, что обновленный состав правительства свидетельствует «о преемственности курса и продолжении реализации намеченных проектов команды губернатора». «Все кадровые решения понятны и предсказуемы, сюрпризов нет. На ключевых позициях остались люди, которые занимаются своей работой в составе нынешней управленческой команды больше пяти лет. Некоторые специалисты покинули правительство по объективным причинам, но многие из них останутся при деле, возможно — в другом статусе и с другим кругом задач. Губернатор сохранил за собой функцию председателя правительства, и это его узнаваемый управленческий стиль — личная ответственность за все процессы, решения в регионе и контроль за их реализацией»,— пояснил политолог.

Министерство территориального развития господин Ильин назвал «реликтом предыдущей эпохи»: «Сегодня перед властями стоят задачи оптимизации и повышения эффективности. А минтер во многом дублировал функции администрации губернатора и в этот тренд не вписывается».

Политтехнолог Алексей Чусовитин называет ликвидацию министерства территориального развития «сбросом лишнего груза»: «Министерство признано либо избыточным, либо плохо встроенным в команду». В целом эксперт характеризует обновленный состав кабмина как «полет без высшего пилотажа, но с надежным экипажем». «Это правительство не взлета, а удержания эшелона. Ярких фигур нет — зато меньше случайных пассажиров. Ставка сделана на управляемость, безопас­ность и контроль»,— считает господин Чусовитин.

Константин Кадочников