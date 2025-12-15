«Центральная ППК» подала иск к правительству Орловской области на 380,2 млн

В Арбитражный суд Орловской области поступило исковое заявление АО «Центральная пригородная пассажирская компания» к департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Сумма требований составляет 380,2 млн руб., суть спора не разглашается. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

АО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, работающий в девяти регионах страны, в том числе в Курской и Орловской областях. По данным Rusprofile.ru, зарегистрирована в 2005 году в Москве с уставным капиталом 262 тыс. руб. Генеральный директор — Иван Конев. Выручка за 2024 год составила 91 млрд руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

Юрий Голубь