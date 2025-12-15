«Донречфлот» устранил нарушения безопасности после вмешательства прокуратуры
Волго-Донская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений пожарной безопасности и технических недостатков на теплоходе «Линда-1», принадлежащем АО «Донречфлот». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, ведомство провело проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в компании. В ходе инспекции на теплоходе «Линда-1» обнаружили неудовлетворительное техническое состояние судна и нарушения требований пожарной безопасности.
Транспортный прокурор направил руководству организации представление об устранении выявленных недостатков. Компания выполнила все требования надзорного органа и исправила обнаруженные нарушения.