«Донречфлот» устранил нарушения безопасности после вмешательства прокуратуры

Волго-Донская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений пожарной безопасности и технических недостатков на теплоходе «Линда-1», принадлежащем АО «Донречфлот». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, ведомство провело проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в компании. В ходе инспекции на теплоходе «Линда-1» обнаружили неудовлетворительное техническое состояние судна и нарушения требований пожарной безопасности.

Транспортный прокурор направил руководству организации представление об устранении выявленных недостатков. Компания выполнила все требования надзорного органа и исправила обнаруженные нарушения.

Валентина Любашенко