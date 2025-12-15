Житель Московского района попал в больницу после пожара в машине на Ленсовета
Автомобильный пожар с пострадавшим произошел вечером 15 декабря в Московском районе Петербурга. Информация о возгорании около дома 69, корп. 1 по улице Ленсовета поступила на пульт дежурного в 17:37 сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место спасатели выяснили, что в автомобиле марки Kia происходило горение салона и багажника. К ликвидации пожара было привлечено десять человек личного состава и две единицы техники. С огнем удалось справиться спустя около 15 минут.
В результате пожара пострадал мужчина, которого передали сотрудникам скорой. По данным очевидцев, в машине взорвался газ. Все подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.