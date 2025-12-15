Путин присвоил звание «гвардейская» 201-й Гатчинской военной базе

Президент России Владимир Путин присвоил 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Согласно тексту указа, наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

С 1945 года соединение дислоцируется в Таджикистане (Душанбе, Бохтар, а до 2015 года - Куляб), с 1992 по 1997 год занималось предотвращением вооруженных беспорядков в стране, а до этого с 1980 по 1989 год принимала участие в Афганской войне. В октябре 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что присутствие на территории Таджикистана 201-й российской военной базы свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между странами. В 2012 году срок пребывания российской базы в Таджикистане продлили до 2042 года.

201-я военная база — правопреемница 201-й стрелковой дивизии, сформированной в 1943 году из защитников Ленинграда. За освобождение Гатчины в январе 1944 года дивизия получила почетное наименование «Гатчинская», а затем — два ордена Красного Знамени и орден Жукова.

Михаил Спиридонов