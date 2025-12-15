«Росатом» привлекли к проекту очистки озера Неро

«Росатом» занимается изучением озера Неро в Ростове Великом Ярославской области в рамках планов по его очистке. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в ходе прямого эфира телеканала «ЯПервый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Мы занимаемся вопросом очистки озеро. Это проект, который можно поставить на коммерческую основу. Но есть сложность в том, что это охраняемая природная территория. Если мы найдем инвесторов, которые готовы взять и сделать такой проект, — это будет великолепно. Мы сейчас к этому проекту подключаем Росатом и попросили их изучить. Поэтому посмотрим, что они скажут»,— сказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на благоустройство набережной озера Неро направят свыше 2 млрд руб. Благоустройство затронет 3 км набережной. Также будет выполнено берегоукрепление. Проект включает и капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера, который стартовал в августе 2025 года и идет согласно графику.