Только для проверенных клиентов

На сайте Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме (ЦИК) открыт специальный обучающий раздел, посвященный дистанционному открытию и ведению избирательных счетов кандидатов. Он разработан совместно со Сбербанком и призван познакомить будущих участников выборов с особенностями нового для них механизма, сообщили в Центризбиркоме.

Как выяснил “Ъ”, изучив подробную инструкцию на сайте РЦОИТ, для того чтобы успешно открыть счет без личного визита в Сбербанк, кандидат должен отвечать нескольким условиям: в частности, быть зарегистрированным клиентом системы «Сбербанк-онлайн» и не менять после этого номер телефона и адрес электронной почты. Также он не может быть объявлен банкротом, не должен иметь заблокированных счетов, и ему придется установить приложение «Сбербизнес».

В свою очередь со стороны избиркома в системе «Сберказначейство» должно быть дано разрешение на открытие счета — только после этого кандидат получит ссылку для авторизации в мобильном приложении, а также логин и пароль от личного кабинета. А вот финансовым уполномоченным будущих кандидатов на первом этапе по-прежнему будет необходима личная явка в отделение банка с доверенностью и другими документами — только после этого они смогут получить логин и пароль от счета.

Напомним, что возможность дистанционно открывать избирательные счета появится у кандидатов с января 2026 года. В уходящем году эксперимент по использованию новой технологии прошел в нескольких регионах, и председатель ЦИКа Элла Памфилова оценила его как успешный. По ее данным, только в Калининградской области при проведении двух муниципальных избирательных кампаний суммарно кандидатами дистанционно было открыто 70 счетов. Еще 103 счета открыли участники выборов губернаторов в Пермском крае, Ленинградской и Ростовской областях, дополнительных выборов в законодательные органы в Татарстане и Рязанской области, а также муниципальных выборов в Карачаево-Черкесии, Красноярском крае и Магаданской области. Однако, подчеркивают в ЦИКе, эффективное использование технологии потребует широкой разъяснительной работы как для организаторов выборов, так и для представителей политических партий.

Новая опция, скорее всего, будет востребована кандидатами в тех регионах, где отделения Сбербанка территориально удалены либо есть сложности с обслуживанием, предполагает электоральный юрист Гарегин Митин. Речь идет, к примеру, о ситуациях, когда на весь населенный пункт есть только одно отделение и там всегда очереди. Там же, где подобных проблем нет, возможна и комбинированная схема: например, счет кандидат открывает лично, а операции осуществляет уже через приложение, отмечает господин Митин. Что же касается требования о наличии онлайн-приложения, то оно не является трудновыполнимым, поскольку клиентами Сбербанка является большинство россиян, добавляет эксперт.

Анастасия Корня