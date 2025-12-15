СК начал расследование гибели женщины при родах в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в медучреждении Дербента по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следователей, в декабре 2024 года 34-летняя местная жительница скончалась в одном из медучреждений города из-за возможного ненадлежащего выполнения врачами своих обязанностей при родах.

Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося и виновных лиц.

Валентина Любашенко